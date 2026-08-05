Саленко спрогнозував рахунок матчу Динамо – Карабах

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко оцінив протистояння "біло-синіх" з азербайджанським Карабахом у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Його слова передає Meta.ua.

"Карабах непогано виступав минулого сезону, брав участь у груповому раунді Ліги чемпіонів. Проте чемпіонат, у якому вони останніми роками домінували, не виграли. І Динамо зараз незрозуміло, у якому стані. Багато залежатиме від першої гри. Киянам кров із носа необхідно перемагати.

Чи зможуть кияни диктувати супернику свої умови? Хотілося б, але навряд чи це вийде протягом усього поєдинку, оскільки динамівці не готові до інтенсивного ведення гри 90 хвилин. Не варто забувати і про проблеми "біло-синіх" в обороні, де іноді є дірки. Десь треба буде підлаштовуватись і під суперника", – зазначив він.