Костюк: Зробимо все від нас залежне, щоб пройти Карабах

Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від протистояння киян з азербайджанським Карабахом у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Його слова передає пресслужба клубу.

Тренер вважає, що "біло-сині" поступились у протистоянні з ПАОКом в попередньому раунді через власні помилки, які потрібно врахувати при зустрічі з азербайджанським колективом.

"Ми грали проти непростої та якісної команди, яка виступає в сильному європейському чемпіонаті, та програли внаслідок наших помилок. Для мене важливо зробити висновки після матчу з ПАОКом і побачити, як команда реагуватиме на помилки та виправлятиме їх. У футболі неможливо уникнути помилок, і важливо, як гравці реагують і виправляють їх. Ми будемо вдосконалюватися від матчу до матчу. Це наша робота. Прогрес команди визначається здатністю правильно реагувати на зауваження та не припускатися старих помилок. Сподіваюся, що ми швидше реагуватимемо на помилки та виправлятимемо їх. Карабах – непростий суперник, у минулому сезоні грав у Лізі чемпіонів. Водночас розраховуємо на свої сили, аналізуємо, вдосконалюємося. Зробимо все від нас залежне, щоб пройти далі", – сказав він.

Також фахівець рішуче відкинув ідею відмови від євроарени заради внутрішнього чемпіонату.

"Ми готувалися до цього на зборах. Єврокубкові матчі стимулюють зростання як молодих, так і досвідчених гравців. Матчі чемпіонату важливі з огляду на ігрову практику, адже в нас будуть два склади, і всі матимуть змогу зіграти. Виникатиме конкуренція, і від матчу до матчу склади можуть змінюватися. Це даватиме змогу бути конкурентоздатними як у чемпіонаті, так і в єврокубках", – підсумував Костюк.

Зазначимо, що перший поєдинок між командами відбудеться 6 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.

Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу.