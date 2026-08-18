Гарсія заявив, що робота медичної бригади негативно вплинула на виступ збірної Бельгії під час ЧС-2026

Колишній головний тренер національної збірної Бельгії Руді Гарсія заявив, що медична бригада негативно вплинула на виступ команди під час чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Reuters.

"Ми поставили під загрозу нашу участь у чемпіонаті світу через певні травми та захворювання, з якими не впоралися належним чином".

Зокрема Гарсія повідомив, що йому довелося вмовляти лікарів провести обстеження для нападника Манчестер Сіті Жеремі Доку.

"За тиждень до того, завдяки моїм наполяганням, нам вдалося домовитися про прийом для проведення обстеження. Лікар не вважав обстеження необхідним, оскільки призначив Жеремі антибіотики. Жеремі почувався краще і, зрештою, сам теж не хотів йти. Але через шість днів він провів ніч у відділенні невідкладної допомоги".

Також французький наставник згадав й інші травми, з якими зіткнулася збірна протягом мундіалю, зокрема він згадав ушкодження Юрі Тілеманса, Шарля Де Кетеларе та Зено Дебаста.

Поки Королівська бельгійська футбольна асоціація ніяк не прокоментувала заяви Гарсії.

Нагадаємо, що Руді Гарсія покинув посаду наставника збірної Бельгії. Після того як термін контракту добіг кінця, сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Додамо, що "Червоні дияволи" вилетіли з цьогорічної світової першості у півфіналі, поступившись Іспанії (1:2), яка в підсумку стала чемпіоном світу. Новим наставником збірної Бельгії вже призначили нідерландця Марка ван Боммеля.