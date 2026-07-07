Руді Гарсія: Балогун підійшов поговорити зі мною, мені це сподобалося
Руді Гарсія
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Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував ситуацію зі скасуванням червоної картки форварда збірної США Фоларіна Балогуна.
Слова фахівця наводить HLN.
"Він підійшов поговорити зі мною, і мені це дуже сподобалося. Це не його провина, він не той, кого слід звинувачувати, і саме це я йому сказав", – заявив тренер.
Також Гарсія поділився враженнями від самого матчу проти США.
"Ми показали, що Бельгія - велика футбольна нація. Ми чудово зіграли й дотрималися плану на гру. Єдине, що зіпсувало цей вечір, – травма Амаду Онана", – додав тренер.
Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 липня Бельгія в 1/8 фіналу ЧС-2026 обіграла США 4:1. Перед матчем великий резонанс викликало скасування червоної картки форварду американців Фоларіну Балогуну, яке відбулося після прохання президента США Дональда Трампа.