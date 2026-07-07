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Руді Гарсія: Балогун підійшов поговорити зі мною, мені це сподобалося

Олег Дідух — 7 липня 2026, 14:44
Руді Гарсія: Балогун підійшов поговорити зі мною, мені це сподобалося
Руді Гарсія
Getty Images

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував ситуацію зі скасуванням червоної картки форварда збірної США Фоларіна Балогуна.

Слова фахівця наводить HLN.

"Він підійшов поговорити зі мною, і мені це дуже сподобалося. Це не його провина, він не той, кого слід звинувачувати, і саме це я йому сказав", – заявив тренер.

Також Гарсія поділився враженнями від самого матчу проти США.

"Ми показали, що Бельгія - велика футбольна нація. Ми чудово зіграли й дотрималися плану на гру. Єдине, що зіпсувало цей вечір, – травма Амаду Онана", – додав тренер.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 липня Бельгія в 1/8 фіналу ЧС-2026 обіграла США 4:1. Перед матчем великий резонанс викликало скасування червоної картки форварду американців Фоларіну Балогуну, яке відбулося після прохання президента США Дональда Трампа.

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Руді Гарсія

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