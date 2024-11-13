Голкіпер Реала відмовляється грати за свою збірну через розбіжності з тренером

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа не змінив свого рішення щодо виступів за збірну Бельгії та не планує грати за національну команду під керівництвом Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє The Athletic.

У червні минулого року між голкіпером і тренером виникли розбіжності, в результаті чого Куртуа несподівано покинув команду напередодні відбіркового матчу Євро-2024 проти Естонії.

Виконавчий директор ФА Бельгії Пітер Віллемс зустрівся з Куртуа в Мадриді, щоб обговорити можливість його повернення в національну збірну, однак воротар залишився при своєму рішенні та підтвердив, що не буде грати під керівництвом Тедеско.

Тібо Куртуа дебютував за збірну Бельгії в 2011 році, за цей час він провів 102 матчі.

Водночас інший голкіпер Реала Андрій Лунін не допоможе збірній України у листопадових матчах Ліги націй.

Відсутність 25-річного воротаря у національній команді пояснили сімейними обставинами. У складі "синьо-жовтих" Луніна замінить голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник.