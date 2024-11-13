Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Голкіпер Реала відмовляється грати за свою збірну через розбіжності з тренером

Олексій Мурзак — 13 листопада 2024, 19:52
Голкіпер Реала відмовляється грати за свою збірну через розбіжності з тренером
Андрій Лунін та Тібо Куртуа
realmadrid.com

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа не змінив свого рішення щодо виступів за збірну Бельгії та не планує грати за національну команду під керівництвом Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє The Athletic.

У червні минулого року між голкіпером і тренером виникли розбіжності, в результаті чого Куртуа несподівано покинув команду напередодні відбіркового матчу Євро-2024 проти Естонії.

Виконавчий директор ФА Бельгії Пітер Віллемс зустрівся з Куртуа в Мадриді, щоб обговорити можливість його повернення в національну збірну, однак воротар залишився при своєму рішенні та підтвердив, що не буде грати під керівництвом Тедеско.

Тібо Куртуа дебютував за збірну Бельгії в 2011 році, за цей час він провів 102 матчі.

Водночас інший голкіпер Реала Андрій Лунін не допоможе збірній України у листопадових матчах Ліги націй.

Відсутність 25-річного воротаря у національній команді пояснили сімейними обставинами. У складі "синьо-жовтих" Луніна замінить голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник.

Реал Мадрид Тедеско збірна Бельгії з футболу Тібо Куртуа

Реал Мадрид

Лунін провів тренування з Реалом
Екскапітан Реала: Навіть якщо мені подзвонять з Мадрида, я не повернусь туди
Родрі: Я б не пропустив церемонію Золотого м'яча, як це зробили Реал та Вінісіус
19-річний вихованець Реала вирішив завершити кар’єру: відома причина
Захисник збірної Франції: Не хочу такого життя, як у Мбаппе

Останні новини