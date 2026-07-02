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Гарсія оцінив історичний камбек збірної Бельгії в 1/16 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 2 липня 2026, 11:08
Гарсія оцінив історичний камбек збірної Бельгії в 1/16 фіналу ЧС-2026
Руді Гарсія
Getty Images

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія висловився про вольову перемогу своєї команди над Сенегалом в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Червоні дияволи" здійснили історичний камбек, поступаючись 0:2 до 85-ї хвилини зустрічі. Вони змогли перевести гру в додатковий час, після чого тріумфували, забивши найпізніший гол в історії Мундіалів

"У футболі можливо все, якщо в це вірити. Сила цієї команди ще й у гравцях, які виходять на заміну, бо досягти результату лише одинадцятьма футболістами неможливо.

Ми внесли потрібні зміни із другої половини першого тайму. Робили ключові передачі надто далеко від воріт, хоча в цьому не було потреби. Ми виправили цей момент, і гра стала кращою, попри те, що потім пропустили другий гол", – сказав Гарсія.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу збірна Бельгії зіграє проти США. Матч відбудеться 7 липня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що емоціями від цієї гри поділився й наставник національної команди Сенегалу. Він заявив, що його підопічним не вистачило фізики наприкінці зустрічі.

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