Гарсія оцінив історичний камбек збірної Бельгії в 1/16 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія висловився про вольову перемогу своєї команди над Сенегалом в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Червоні дияволи" здійснили історичний камбек, поступаючись 0:2 до 85-ї хвилини зустрічі. Вони змогли перевести гру в додатковий час, після чого тріумфували, забивши найпізніший гол в історії Мундіалів.

"У футболі можливо все, якщо в це вірити. Сила цієї команди ще й у гравцях, які виходять на заміну, бо досягти результату лише одинадцятьма футболістами неможливо. Ми внесли потрібні зміни із другої половини першого тайму. Робили ключові передачі надто далеко від воріт, хоча в цьому не було потреби. Ми виправили цей момент, і гра стала кращою, попри те, що потім пропустили другий гол", – сказав Гарсія.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу збірна Бельгії зіграє проти США. Матч відбудеться 7 липня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що емоціями від цієї гри поділився й наставник національної команди Сенегалу. Він заявив, що його підопічним не вистачило фізики наприкінці зустрічі.