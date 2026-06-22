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Тренер збірної Бельгії назвав головну причину, чому його команда не перемогла Іран

Денис Іваненко — 22 червня 2026, 07:01
Тренер збірної Бельгії назвав головну причину, чому його команда не перемогла Іран
Руді Гарсія
Getty Images

Наставник збірної Бельгії Руді Гарсія поділився враженнями від поєдинку проти Ірану на чемпіонаті світу-2026, який завершився внічию з рахунком 0:0.

Його слова передає HLN.

Французький тренер розповів, чого не вистачило "червоним дияволам" для перемоги. Він вірить, що команда зможе врешті-решт пробитись у плейоф, попри не найкращий старт турніру.

"Сьогодні ми були неефективні. У нас було 70 відсотків володіння м'ячем, але не вистачало глибини та вертикальної гри. Гравці, що вийшли на заміну, додали динаміки та свіжості, але вдесятьох завжди складно.

Це позначається. У футболі, тим не менш, потрібно бути готовим до всіх сценаріїв. Зараз головне – матч із Новою Зеландією. Я вірю у свою команду", – сказав Гарсія.

Зазначимо, що у двох стартових турах бельгійці набрали два залікові бали. Раніше вони зіграли внічию з Єгиптом.

Вирішальна гра групового етапу проти Нової Зеландії відбудеться 27 червня. Вона розпочнеться о 6:00 за київським часом.

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