Куртуа має намір повернутися в збірну Бельгії напередодні матчів з Україною

Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа може повернутися до національної збірної у найближчих матчах Ліги націй УЄФА.

Про це він розповів у розмові з легендарним гравцем Манчестер Юнайтед Ріо Фердінандом.

"Мені не вистачило гри за Бельгію... пройшло півтора року, тепер я готовий", – заявив Куртуа.

Зазначимо, Тібо Куртуа ще в серпні минулого року повідомив, що припиняє виступи за збірну. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско. Німецький фахівець нещодавно був звільнений з цієї посади.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А Ліги націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.

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Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти "дияволів".