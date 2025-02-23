Куртуа має намір повернутися в збірну Бельгії напередодні матчів з Україною
Тібо Куртуа
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Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа може повернутися до національної збірної у найближчих матчах Ліги націй УЄФА.
Про це він розповів у розмові з легендарним гравцем Манчестер Юнайтед Ріо Фердінандом.
"Мені не вистачило гри за Бельгію... пройшло півтора року, тепер я готовий", – заявив Куртуа.
Зазначимо, Тібо Куртуа ще в серпні минулого року повідомив, що припиняє виступи за збірну. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско. Німецький фахівець нещодавно був звільнений з цієї посади.
Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А Ліги націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.
Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти "дияволів".