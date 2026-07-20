Чвертьфіналіст ЧС-2026 оголосив про відхід головного тренера
Руді Гарсія
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Королівська бельгійська футбольна асоціація оголосила про припинення співпраці з головнм тренером збірної Руді Гарсією.
Про це йдеться на сайті RBFA.
Сторони не стали продовжувати контракт, який закінчується в кінці липня поточного року.
Руді Гарсія очолив збірну Бельгії в лютому 2025 року. Під його керівництвом "Червони дияволи" здобули 12 перемог, зазнали 2-х поразок та 6 раз зіграли внічию у 20 матчах в усіх турнірах.
На чемпіонаті світу-2026 збірна Бельгії завершила виступи на стадії 1/4 фіналу, де зазнала поразки від Іспанії, яка у підсумку стала переможцем турніру, здолавши у фіналі Аргентину.