Флік: Реал Мадрид має одного з найкращих тренерів у світі

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає, що наставник Реала Карло Анчелотті є одним з найкращих фахівців у світі.

Про це німець розповів після перемоги над Мальоркою в Ла Лізі та напередодні фіналу Кубку Іспанії проти "вершкових", який відбудеться вже 26 квітня.

"Реал Мадрид має одного з найкращих тренерів у світі. Неприємно бачити, що сталося з Анчелотті. Він виграв все в кожному клубі, він джентльмен, я дуже поважаю його. Приємно знову зустрітися з ним на цих вихідних, він неймовірний тренер", – заявив Флік.

Італійський фахівець працює з мадридським колективом з літа 2021 року, привівши команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013-2015 роках.

Після того, як Арсенал вдруге обіграв Реал та пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів, Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії. Пізніше з'явилася інформація, що і сам королівський клуб збирається припинити співпрацю з "доном Карло"

Головним претендентом на пост головного тренера "вершкових" є наставник Баєра та колишній гравець Реала Хабі Алонсо, який вже встиг прокоментувати цю інформацію.