Ми маємо клас і якість, щоб перемагати в таких матчах: тренер Барселони – про звитягу над Атлетико

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що у матчі 12-го туру Ла Ліги-2026/27 проти мадридського Атлетико його команда провела два різні тайми, але змогла вирвати перемогу з рахунком 2:1.

Слова наставника цитує Diario Sport.

"У першому таймі нам бракувало інтенсивності, тайм вийшов неідеальним. Але в другій половині ми значно покращили свою гру та здобули чергові три очки. Матчі тривають 90 хвилин. Де Йонг здатний грати праворуч у захисті – ми це обговорювали, і він сам мені сказав. План був таким: він грає там 15 хвилин, а потім, коли ми замінимо Берналя, Френкі повернеться в півзахист. Ми маємо клас і якість, щоб перемагати в таких матчах. Я вірю в цю команду. Перемагати в таких іграх непросто. Сезон ще довгий, але щодня наша увага зосереджена на досягненні успіху, здобутті трофеїв", – сказав коуч "блаугранас".

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Завдяки перемозі Барселона набрала вже 33 бали та лідирує в іспанській першості, випереджаючи мадридський Реал на 3 пункти. Підопічні Фліка збільшили відрив від "матрацників", які йдуть третіми, вже на 5 очок.

У наступному турі каталонський клуб проведе домашній матч проти Вільярреала, який у 12-му турі Ла Ліги обіграв Хетафе (2:0). Початок гри 22 листопада о 15:00 (за київським часом).