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Це нелегко, але ми маємо це прийняти: Флік – про поразку Барселони від Реала

Микола Літвінов — 26 жовтня 2026, 01:00
Це нелегко, але ми маємо це прийняти: Флік – про поразку Барселони від Реала
Ганс-Дітер Флік
Getty Images

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що команді нелегко, але їй потрібно усвідомити поразку від мадридського Реала у 10 турі Ла Ліги, аби рухатися далі.

Його слова передає Diario AS.

"У нас були моменти, але нам не вистачило плавності гри. У другому таймі команда почала створювати небезпеку, але саме в той момент у нас стався серйозний збій у грі, який коштував нам перемоги. Це нелегко, але ми маємо це прийняти. Барса має рухатися далі".

Зауважимо, що Реал зумів здобути перемогу над каталонською Барселоною завдяки дублю від Кіліана Мбаппе (2:1). Попри результат поєдинку, команда Гансі Фліка досі утримує лідерство у турнірній таблиці, а "королівський" клуб посідає третє місце.

До початку гри стало відомо, що основний голкіпер команди Тібо Куртуа пропустить дербі внаслідок хвороби. Таким чином, Андрій Лунін провів свій перший офіційний поєдинок у поточному сезоні.

Наставник мадридців Жозе Моурінью високо оцінив гру українського воротаря, назвавши його виступ "неймовірним".

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