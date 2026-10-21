Це був хороший тест для нас: Флік – про першу поразку Барселони в сезоні

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на поразку від ПСЖ (2:4) у поєдинку третього туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця із пресконференції цитує пресслужба УЄФА.

"Гадаю, це була фантастична гра у виконанні обох команд. На мою думку, ми припустилися трохи забагато помилок під час володіння м'ячем. Ми повинні проаналізувати гру, але також я побачив багато чудових речей. Це був хороший тест для нас. Ми побачили, які речі нам потрібно робити краще.

Ми намагалися грати так, як самі хочемо, ми тиснули на них дуже високо. В останні 10 хвилин команда трохи підсіла, і саме тоді ми пропустили четвертий гол. Але я не зосереджуюся на негативі. Ми подивимося, що можемо покращити, і саме цим і займемося", – сказав Флік.