Аякс оголосив про припинення співпраці з Зінченком та ще двома гравцями

Аякс оголосив про відхід з команди універсала збірної України Олександра Зінченка.

Про це повідомила пресслужба амстердамського клубу.

Зінченко залишив клуб у статусі вільного агента, адже сторони не стали продовжувати контракт, який сплинув 30 червня поточного року.

Разом з українцем команду також залишили голкіпер Вітезслав Ярош та захисник Такехіро Томіясу.

Ajax can confirm that Vítězslav Jaroš, Takehiro Tomiyasu and Oleksandr Zinchenko will leave the club when their contracts expire on June 30, following the end of the 2025/26 season.



We'd like to thank Vítězslav, Takehiro and Oleksandr for their commitment and contribution to the… pic.twitter.com/DXmrMp4WsA — AFC Ajax (@AFCAjax) June 30, 2026

"Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість і внесок у клуб, і побажати їм успіхів на наступному етапі їхньої кар'єри", – йдеться у повідомленні.

Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року. Від отриманого ушкодження Зінченко встиг взяти участь лише у 2-х матчах (20 хвилин), у яких результативними діями не відзначився.

Раніше була інформація про ймовірний трансфер у житомирське Полісся, однак у пресі вже спростували ці чутки.