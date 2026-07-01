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Аякс оголосив про припинення співпраці з Зінченком та ще двома гравцями

Олексій Мурзак — 1 липня 2026, 02:18
Аякс оголосив про припинення співпраці з Зінченком та ще двома гравцями
Олександр Зінченко
Getty Images

Аякс оголосив про відхід з команди універсала збірної України Олександра Зінченка.

Про це повідомила пресслужба амстердамського клубу.

Зінченко залишив клуб у статусі вільного агента, адже сторони не стали продовжувати контракт, який сплинув 30 червня поточного року.

Разом з українцем команду також залишили голкіпер Вітезслав Ярош та захисник Такехіро Томіясу.

"Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість і внесок у клуб, і побажати їм успіхів на наступному етапі їхньої кар'єри", – йдеться у повідомленні.

Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року. Від отриманого ушкодження Зінченко встиг взяти участь лише у 2-х матчах (20 хвилин), у яких результативними діями не відзначився.

Раніше була інформація про ймовірний трансфер у житомирське Полісся, однак у пресі вже спростували ці чутки.

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