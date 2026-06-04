Легендарний голкіпер Барселони може стати одноклубником Зінченка: Мічел хоче повернути свого підопічного – ЗМІ

Головний тренер амстердамського Аякса Мічел Санчес хоче запросити до клубу свого колишнього підопічного Марка-Андре тер Штегена.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Як відомо, Санчес після вильоту каталонської Жирони з Ла Ліги покинув "біло-червоних" та очолив "божих синів". При формуванні команди на наступний сезон постало питання воротаря. Іспанський фахівець хоче бачити на цій позиції 34-річного Тер Штегена.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 німецький голкіпер провів на клубному рівні всього три матчі. Тер Штеген зіграв так мало часу через постійні травми.

Розпочинав кампанію Андре у каталонській Барселоні, де відіграв одну гру. Після чого, у січні 2026-го року, перейшов на правах оренди до Жирони під керівництвом Мічела, де встиг відіграти за "біло-червоних" два матчі, після чого отримав чергове ушкодження.

Німецький голкіпер розірвав сухожилля на нозі. Через цю травму Жирона та Барселона можуть достроково припинити орендну угоду 33-річного футболіста.