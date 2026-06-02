Екстренер Жирони очолив Аякс Зінченка

Аякс, за який грає виступає українець Олександр Зінченко, призначив Мічела Санчеса на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського колективу.

50-річний іспанський фахівець підписав дворічний контракт - до літа 30 червня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Напередодні тренер покинув Жирону, яку очолив влітку 2021 року та працював із нею протягом п'яти сезонів. Під керівництвом Мічела Жирона пережила один із найуспішніших періодів у своїй історії, посівши третє місце в Ла Лізі у сезоні-2023/24, яке забезпечило путівку до Ліги чемпіонів.

За підсумками сезону іспанський клуб втратив прописку в елітному дивізіоні, посівши 19-те місце в турнірній таблиці.

Натомість Аякс сезон-2025/26 завершив на п'ятій сходинці у турнірній таблиці Ередивізі й вийшов у Лігу конференцій.

Раніше повідомлялося, що влітку 2026-го Зінченко стане вільним агентом.