Циганков і Ванат залишилися без тренера: Мічел покинув Жирону

Каталонська Жирона офіційно оголосила про завершення співпраці з головним тренером Мічелом Санчесом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Клуб хоче висловити найщирішу вдячність тренеру за відданість, відповідальність і професіоналізм, з якими він керував першою командою, а також за людяне, відкрите та шанобливе ставлення до членів клубу, уболівальників, керівництва та всіх співробітників", – йдеться у повідомленні Жирони.

Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC.



El Club vol desitjar al tècnic i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.



50-річний фахівець очолив команду влітку 2021 року та працював із нею протягом п'яти сезонів. Під керівництвом Мічела Жирона пережила один із найуспішніших періодів у своїй історії, посівши третє місце в Ла Лізі у сезоні-2023/24, яке забезпечило путівку до Ліги чемпіонів.

Також клуб подякував членам тренерського штабу Мічела – Сальві Фуньєсу, Давіду Порселю та Хуану Карлосу Балагеру, відзначивши їхній професіоналізм. Усі троє помічників іспанця теж залишають Жирону.

Наразі кольори Жирони захищають троє українців – воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат.

За підсумками сезону-2025/26 клуб втратив прописку в елітному дивізіоні, посівши 19-те місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Мічел може продовжити тренерську кар'єру в амстердамському Аяксі.