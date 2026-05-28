Циганков і Ванат залишилися без тренера: Мічел покинув Жирону
Каталонська Жирона офіційно оголосила про завершення співпраці з головним тренером Мічелом Санчесом.
Про це повідомила пресслужба клубу.
"Клуб хоче висловити найщирішу вдячність тренеру за відданість, відповідальність і професіоналізм, з якими він керував першою командою, а також за людяне, відкрите та шанобливе ставлення до членів клубу, уболівальників, керівництва та всіх співробітників", – йдеться у повідомленні Жирони.
50-річний фахівець очолив команду влітку 2021 року та працював із нею протягом п'яти сезонів. Під керівництвом Мічела Жирона пережила один із найуспішніших періодів у своїй історії, посівши третє місце в Ла Лізі у сезоні-2023/24, яке забезпечило путівку до Ліги чемпіонів.
Також клуб подякував членам тренерського штабу Мічела – Сальві Фуньєсу, Давіду Порселю та Хуану Карлосу Балагеру, відзначивши їхній професіоналізм. Усі троє помічників іспанця теж залишають Жирону.
Наразі кольори Жирони захищають троє українців – воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат.
За підсумками сезону-2025/26 клуб втратив прописку в елітному дивізіоні, посівши 19-те місце в турнірній таблиці.
Раніше повідомлялося, що Мічел може продовжити тренерську кар'єру в амстердамському Аяксі.