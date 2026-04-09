Українська правда
Фанати Барселони закидали камінням автобус Атлетико, розбивши вікна

Денис Іваненко — 9 квітня 2026, 09:04
Перед першим матчем чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Атлетико стався неприємний інцидент за участі фанатів каталонців.

Про це повідомляє Diario SPORT.

Коли "матрацники" добирались на гру, вболівальники господарів атакували їхній автобус. Вони закидали його камінням, було вибито два вікна внаслідок влучань.

Згодом цю ситуацію прокоментував головний тренер мадридців Дієго Сімеоне. Він заявив, що це вже не перший випадок, коли фанати Барселони так поводяться.

"Суспільство залишається таким самим. Ми не можемо його поліпшити. Це не поодинокий випадок. Це те, що зазвичай відбувається, коли ми приїжджаємо в Барселону", – сказав Сімеоне.

Зазначимо, що це не завадило Атлетико здобути виїзну перемогу з рахунком 2:0. Голами відзначились Хуліан Альварес та Александер Серлот.

Матч-відповідь відбудеться 14 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

