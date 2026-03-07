Змінились вартості Батагова та Зубкова за версією Transfermarkt

Портал Transfermarkt оновив вартість українських футболістів, які виступають у турецькій Суперлізі за Трабзонспор.

Центральний захисник Арсеній Батагов завдяки своїй хорошій грі додав до своєї вартості два мільйони. Тепер ексгравець луганської Зорі коштує 11 мільйонів євро.

Що не скажеш про Олександра Зубкова. Правий вінгер подешевшав на 500 тисяч євро. Поточна ціна 29-річного футболіста складає 7 мільйонів євро.

Донедавна за Трабзонспор виступав ще один український легіонер Данило Сікан. Однак 21 січня 2026 року перейшов у бельгійський Андерлехт.

Нагадаємо, що Батагов виступає у Туреччині з літа 2024-го. Відтоді провів за турків 52 гри (3 голи та 4 асисти). Його контракт розрахований до кінця червня 2028-го, а також є можливість пролонгації ще на рік.

Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться турецький Галатасарай та англійський Борнмут.

Натомість Зубков одягнув футболку Трабзонспора у лютому 2025-го (11 м'ячів та 12 гольових передач у 45 матчах). Його угода з турецьким колективом спливає 30 червня 2029 року.

Відзначимо, що Трабзонспор після 24-х турів посідає третє місце у турнірній таблиці турецької Суперліги, набравши 51 бал. Найближчий поєдинок клубу українців запланований на понеділок, 9 березня, коли гостюватимуть на полі Кайсеріспора (початок о 19:00 за Києвом).