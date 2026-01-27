Турецький гранд може перехопити Батагова у Борнмута

Український захисник Арсеній Батагов привернув увагу іншого турецького гранда Галатасарая.

Про це повідомляє Taka Gazetesi.

"Жовто-червоні" включили українця у свій трансферний шорт-лист. Також Галатасарай цікавиться Крістом Улаї. Сума пропозиції за обох гравців орієнтовно складає 60 мільйонів євро.

Однак у Галатасарая є солідний конкурент у вигляді англійського Борнмута. Була інформація, що "вишні" покращили свою пропозицію по Арсенію. Клуб АПЛ готовий заплатити турецькому Трабзонспору 28 мільйонів євро – 4 за оренду з правом викупу та ще 24 мільйони влітку 2026-го.

Зазначається, що Батагов може змінити клубну прописку вже найближчим часом.

У поточному сезоні-2025/26 Батагов провів за Трабзонспор 18 матчів, у яких відзначився 2 асистами.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай взяв в оренду із необов'язковим правом викупу вінгера італійського Наполі Ноа Ланга. Також була інформація, що турки близькі до трансферу півзахисника міланського Інтера та збірної Італії Давіде Фраттезі.