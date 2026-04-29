Усі розділи
Вінгер збірної України може покинути Трабзонспор – турецькі ЗМІ

Олег Дідух — 29 квітня 2026, 17:37
Олександр Зубков
Вінгер збірної України Олександр Зубков може покинути Трабзонспор наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє HT Spor.

За їхньою інформацією, у Зубкова виникли певні складнощі особистого характеру, які спонукають його на потенційного відходу з клубу. Українець проведе зустріч із керівництвом Трабзонспору, щоби визначитися з майбутнім.

Очікується, що керівництво турецького клубу буде готове відпустити Зубкова, якщо отримає пропозицію, не меншу за ту суму, яку Трабзонспор заплатив Шахтарю за гравця в лютому 2025 року – 6 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Зубкова 3 голи та 11 асистів у 33 матчах за Трабзонспор у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 7 мільйонів євро.

Раніше головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке заявив, що у нього немає альтернативи Зубкову в розпорядженні.

