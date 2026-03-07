Українська правда
Збірна України отримала солідне підсилення перед важливою грою проти Швеції

Софія Кулай — 7 березня 2026, 11:21
Георгій Судаков
instagram.com/slbenfica

Український атакувальний півзахисник Бенфіки Георгій Судаков повернувся до тренувань із командою.

Про це повідомляє A Bola.

Також українець потрапив на декілька клубних фото в інстаграмі, які були зроблені у рамках підготовки до наступного матчу.

Судаков через проблеми з попереком пропускав останні два матчі "орлів" та залишився на лаві запасних у другій зустрічі проти мадридського Реала в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів (поразка 2:1).

Георгій може потрапити до складу лісабонського клубу на найближче принципове дербі проти Порту, яке заплановане на неділю, 8 березня. Початок – о 20:00 (за київським часом). Третя команда турнірної таблиці португальської Прімейра-ліги (58 балів) прийме лідера сезону (65 очок).

У поточному сезоні-2025/26 23-річний півзахисник взяв участь у 33-х матчах Бенфіки, у яких забив 4 голи та віддав стільки ж асистів.

Відзначимо, що український півзахисник останнім часом втратив місце у старті "орлів", що може негативно вплинути на його гру у збірній України. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров вже висловився про зменшення практики Судакова у Португалії.

Нагадаємо, що 26 березня Україна зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору на чемпіонату світу-2026.

