Тренер Трабзонспора висловився про Зубкова: Мені потрібно дати йому відпочити

Головний тренер турецького Трабзонспора Фатіх Текке висловився про українського вінгера команди Олександра Зубкова.

Його цитує 61saat.com.

Наставник "бордово-синіх" зізнався, що немає запасного варіанту гравця на позицію футболіста збірної України.

"Іноді відсутність одного гравця може мати велике значення. Як-от відсутність Тіма та Онуачу. Можливо, мені потрібно дати йому відпочити, але через відсутність альтернативи на Зубкова покладається серйозне навантаження", – сказав Текке.

Відзначимо, що в останньому турі Суперліги Туреччини Зубков був знятий із гри після першого тайму. На момент заміни клуб Олександра поступався Коньяспорту з рахунком 0:2.

Вже без українця на полі гості змогли скоротити відставання до мінімуму 1:2, але бодай звести поєдинок внічию не вдалося. Після цієї поразки Трабзонспор залишився при своїх 65 балах та замикає трійку лідерів турнірної таблиці першості.

Додамо, що Зубков виступає за турецьку команду з лютого 2025-го. Відтоді провів за "бордово-синіх" 53 зустрічі (11 голів та 15 асистів). Його контракт із Трабзонспором розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що президент Трабзонспора Ертугрул Доган підтвердив майбутній трансфер Руслана Малиновського у команду.