Трабзонспор у серії пенальті переграв Самсунспор та вийшов у півфінал Кубку Туреччини

У четвер, 23 квітня, відбувся матч 1/4 фіналу Кубку Туреччини, у якому Трабзонспор переграв Самсунспор.

В основний час зустріч завершилася внічию 0:0.

Не змогли команди виявити сильнішого у додаткові 30 хвилин, то ж гра перейшла до серії 11-метрових, де влучнішими були підопічні Фатіка Текке.

Зазначимо, український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков вийшов з перших хвилин та був замінений на 72-й хвилині. Водночас його земляк та одноклубник Арсеній Батагов не потрапив у заявку через травму.

У півфіналі команда українців зустрінеться з сенсаційним клубом Генчлербірлігі, який вибив Галатасарай.

Кубок Туреччини з футболу

1/4 фіналу

Самсунспор – Трабзонспор 0:0 (1:3 по пенальті)

Напередодні головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке розповів про стан здоров'я українського центрального захисника Арсенія Батагова, який продовжує відновлюватися від травми.