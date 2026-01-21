Андерлехт підписав форварда збірної України Сікана

Бельгійський Андерлехт оголосив про підписання українського нападника із турецького Трабзонспора Данила Сікана.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

24-річний форвард уклав контракт із "пурпурово-білими" до 2030 року.

"У свої 24 роки Данило Сікан – гравець із великим досвідом виступів у українській та турецькій лігах, Лізі чемпіонів та збірній. Він має гарну техніку, любить брати участь у розбудові воріт, а також вміє добре використовувати простір. Крім того, він також може тримати м'яч попереду та має хороші навички гри головою. Підписуючи Данила, ми додаємо команді сильного додаткового активу в атаці", – сказав головний технічний спеціаліст Андерлехта Олів'є Ренар.

Відзначимо, що у Сікана була угода із Трабзонспором до кінця червня 2029 року. Однак у Туреччині Данило не зміг стати "своїм". За цю команду, у яку перейшов із Шахтаря у січні 2025-го, встиг провести 34 матчі (7 голів та 3 асисти). Також у Данила за спиною є 7 ігор за збірну України (1 м'яч).

Новий клуб українського форварда йде на четвертому місці турнірної таблиці Про-ліги Бельгії, набравши 35 балів за 21 тур.

Сікан може дебютувати за Андерлехт вже у неділю, 25 січня, у домашній грі проти Дендера. Початок зустрічі – о 19:30 (за київським часом).