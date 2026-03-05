Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дуже цінний: тренер Трабзонспора – про значення Зубкова для команди

Денис Іваненко — 5 березня 2026, 11:46
Дуже цінний: тренер Трабзонспора – про значення Зубкова для команди
Олександр Зубков
Getty Images

Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке висловив думку про вінгера Олександра Зубкова після матчу Кубку Туреччини проти Істанбул Башакшехіра (4:2).

Його слова передає Haber61.

Наставник "бордово-синіх" розповів про важливість для команди українського футболіста. Він задоволений, що Зубков відновився після травми литкового м'яза.

"Зубков – дуже цінний гравець для нас, особливо з точки зору його вміння використовувати свої індивідуальні якості на фланзі. Сподіваємося, що ми зможемо надати йому більше ігрового часу", – сказав Текке.

Зазначимо, що 29-річний Зубков пропустив місяць через травму. Він відновився наприкінці лютого й уже встиг двічі вийти на заміну.

У нинішньому сезоні українець провів 25 матчів на клубному рівні. У них він забив три голи і віддав вісім результативних передач.

Наступну гру Трабзонспор проведе на виїзді з Кайсеріспором. Вона відбудеться 9 березня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Читайте також :
Сабо назвав найболючішу втрату збірної України у майбутньому матчі проти Швеції
Олександр Зубков Трабзонспор

Олександр Зубков

Футболіст збірної України відновився після травми
Дуже сумую за тобою: дружина зірки збірної України поділилася гарячими фото із букетом квітів від коханого
Зубков та Батагов потрапили до збірної туру Суперліги Туреччини
Зубков забив гол-красень та приніс перемогу Трабзонспору в чемпіонаті, Батагов – найкращий гравець матчу
Зубков віддав переможну передачу у матчі з Коджаесліспором

Останні новини