Дуже цінний: тренер Трабзонспора – про значення Зубкова для команди

Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке висловив думку про вінгера Олександра Зубкова після матчу Кубку Туреччини проти Істанбул Башакшехіра (4:2).

Його слова передає Haber61.

Наставник "бордово-синіх" розповів про важливість для команди українського футболіста. Він задоволений, що Зубков відновився після травми литкового м'яза.

"Зубков – дуже цінний гравець для нас, особливо з точки зору його вміння використовувати свої індивідуальні якості на фланзі. Сподіваємося, що ми зможемо надати йому більше ігрового часу", – сказав Текке.

Зазначимо, що 29-річний Зубков пропустив місяць через травму. Він відновився наприкінці лютого й уже встиг двічі вийти на заміну.

У нинішньому сезоні українець провів 25 матчів на клубному рівні. У них він забив три голи і віддав вісім результативних передач.

Наступну гру Трабзонспор проведе на виїзді з Кайсеріспором. Вона відбудеться 9 березня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.