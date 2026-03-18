Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рекордний асист Зубкова допоміг Трабзонспору здобути перемогу над Еюпспором

Сергій Шаховець — 18 березня 2026, 22:05
Рекордний асист Зубкова допоміг Трабзонспору здобути перемогу над Еюпспором
Getty Images

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков відзначився асистом у матчі 27-го туру турецької Суперліги проти Еюпспора (1:0).

На 66-й хвилині поєдинку гравець збірної України зробив подачу з кутового на Феліпе Аугусто, який забив переможний гол.

Для Зубкова цей гольовий пас став 15-м у чемпіонаті Туреччини. Олександр одноосібно очолює історичний рейтинг асистентів серед українських легіонерів.

Українські легіонери з найбільшою кількістю асистів у чемпіонаті Туреччини

  • 15 – Олександр Зубков (15 – Трабзонспор)
  • 8 – Микола Морозюк (8 – Різеспор)
  • 7 – Сергій Рибалка (7 – Сівасспор)
  • 7 – Юрій Шелепницький (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денізліспор)
  • 6 – Сергій Ребров (6 – Фенербахче)

У поточному чемпіонаті Зубков зіграв за Трабзонспор 24 матчі, у яких забив 3 голи та відав 11 асистів.

У турнірній таблиці команда українця йде на третьому місці, маючи в активі 60 очок.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав Олександра Зубкова на березневі матчі відбору на ЧС-2026.

Олександр Зубков Трабзонспор Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Останні новини