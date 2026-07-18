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Я був змушений зателефонувати: Трамп – про скасування дискваліфікації Балогуна на ЧС-2026

Денис Іваненко — 18 липня 2026, 06:56
Я був змушений зателефонувати: Трамп – про скасування дискваліфікації Балогуна на ЧС-2026
Джанні Інфантіно і Дональд Трамп
Getty Images

Дональд Трамп взяв участь у заході напередодні фіналу чемпіонату світу, де пригадав свій дзвінок Джанні Інфантіно щодо червоної картки Фоларіну Балогуну.

Його слова передає Fox News.

ФІФА після тієї розмови скасувала одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США, дозволивши йому зіграти проти бельгійців (1:4) в 1/8 фіналу. Політик розповів деталі того спілкування:

"Я був змушений зателефонувати Джанні... і просто висловити рекомендацію. Я сказав: "Джанні, я хотів би дати рекомендацію: поверни хлопця у гру!" Ні, я цього не казав. Я сказав: "Я хотів би... подати скаргу". І насправді, я поняття не мав, що станеться, але знаєте, так навіть набагато краще все склалося, тому що немає жодних суперечок.

Вони виграли гру, а в нашій команді були всі її гравці. Ти ухвалив ще одне чудове рішення, якщо подумати про це. Я знаю, що тобі ніколи не зарахують це в заслугу, ти ніколи не отримаєш за це визнання. Подумайте, якби він не дозволив йому грати, а вони б програли, вони б сказали: "Ми б виграли гру, якби у нас був наш найкращий гравець". Тож Джанні ухвалив ще одне зі своїх багатьох хороших рішень".

Зазначимо, що напередодні понад 200 країн висловили згоду на переобрання Джанні Інфантіно президентом ФІФА. Вони підтвердили свою лояльність чинному очільнику організації, хоча після скандалу зі скасуванням дискваліфікації чимало федерацій висловлювали обурення.

Нагадаємо, що до завершення чемпіонату світу залишилось лише два матчі. У поєдинку за "бронзу" зіграють Франція та Англія, а за чемпіонство боротимуться Іспанія та Аргентина.

Вони відбудуться 19 липня опівночі та 22:00 за київським часом відповідно. Дональд Трамп візьме участь у нагородженні та вручатиме трофей, попри порушення процедури.

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