У Білому домі тривають переговори щодо проведення фіналу ЧС-2026 на тлі загрози диму в повітрі

Голова робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу з футболу Ендрю Джуліані та представники ФІФА ведуть неформальні переговори щодо проведення фіналу мундіалю-2026 через погіршення якості повітря в США.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Як зазначається, сторони слідкують за розвитком подій, пов'язаних із димом, який огорнув деякі райони Нью-Йорка, де й відбудеться фінальний поєдинок цьогорічної світової першості.

Зауважимо, що проблеми з повітрям в Нью-Йорку утворилися внаслідок лісових пожеж у Канаді.

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мідоулендс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Зауважимо, Білий дім підтвердив, що цю зустріч відвідає президент США Дональд Трамп. Водночас лівий захисник національної команди Іспанії та мадридського Реала Марк Кукурелья заявив, що завершить кар'єру в збірній у разі перемоги на чемпіонаті світу-2026.

Додамо, що напередодні Хабі Алонсо розкрив, кого вважає фаворитом у цьому протистоянні.