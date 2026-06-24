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Трамп вручатиме трофей ЧС-2026 попри порушення процедури

Сергій Шаховець — 24 червня 2026, 15:20
Трамп вручатиме трофей ЧС-2026 попри порушення процедури
Дональд Трамп і Джанні Інфантіно
Getty Images

Президент США Дональд Трамп та президент ФІФА Джанні Інфантіно разом вручатимуть трофей переможцю чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорку в день фіналу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За словами Інфантіно, церемонія завершення турніру передбачатиме їх спільну участь у нагородженні.

"Ми будемо разом із президентом, насолоджуватимемося фіналом і разом вручимо трофей переможцю", – сказав президент ФІФА.

Зазначимо, що процедура нагородження передбачає, що головний трофей вручає виключно президент ФІФА або офіційні представники організації. Залучення політичних лідерів до церемонії без відповідного протоколу розглядається як відхід від регламенту фінальних матчів чемпіонату світу.

Трамп не вперше стане учасником церемонії нагородження переможців міжнародного футбольного турніру. Раніше американський президент був присутній на фіналі Клубного ЧС-2025 між Челсі та ПСЖ, який завершився розгромною перемогою лондонців з рахунком 3:0.

Після матчу президент США вручав індивідуальні нагороди футболістам, а також стояв поруч із командою в момент підняття головного трофея.

Дональд Трамп Чемпіонат світу-2026 з футболу Джанні Інфантіно

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