Американські служби безпеки вилучили понад 700 дронів під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, безпілотники були конфісковані в усіх 11 містах, які приймають цьогорічний мундіаль. Також було здійснено низку арештів у зв'язку з порушенням правил використання повітряного простору.

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило використання дронів у радіусі однієї морської милі та на висоті до 1000 футів (300 метрів) над рівнем землі біля території, де проходять матчі турніру.

За твердженнями ФБР, покарання за порушення цього закону може призвести до штрафу в 100 тисяч доларів, відкриття кримінального провадження та вилучення безпілотної техніки.

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Зауважимо, Білий дім підтвердив, що цю зустріч відвідає президент США Дональд Трамп. Водночас лівий захисник національної команди Іспанії та мадридського Реала Марк Кукурелья заявив, що завершить кар'єру в збірній у разі перемоги на чемпіонаті світу-2026.