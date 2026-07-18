Франція – Англія: онлайн-трансляція матчу за "бронзу" ЧС-2026

У неділю, 19 липня, відбудеться поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу-2026 із футболу між збірними Франції та ІАнглії.

Гру на "Хард Рок Стедіум" у Маямі розсудить венесуельська бригада арбітрів на чолі з Хесусом Валенсуелою. Вона розпочнеться опівночі за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Франція – Англія безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу "Ле Бльо" потупились Іспанії (0:2). Підопічні Томаса Тухеля на останніх хвилинах втратили перевагу та програли Аргентині (1:2).

За оцінками GGBET, фаворитом матчу є команда Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,91. Нічия – 4,05. Виграш "трьох левів" – 3,82.

Здобуття третього місця Францією з урахуванням додаткового часу та серії пенальті – 1,5. На те, що англійці стануть бронзовими призерами – 2,76.

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