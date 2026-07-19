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Трампу принесли головний трофей ЧС-2026 прямо у VIP-ложу, де він зміг його "помацати" ще до завершення фіналу

Олексій Мурзак — 19 липня 2026, 23:51
Трампу принесли головний трофей ЧС-2026 прямо у VIP-ложу, де він зміг його помацати ще до завершення фіналу
Дональд Трамп та Джанні Інфантіно
Getty Images

Президент США Дональд Трамп опинився у центрі уваги під час фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 між збірними Іспанії та Аргентини.

Незвичайний момент потрапив до ефіру прямої трансляції – американський лідер, перебуваючи у VIP-ложі, торкнувся Кубку світу, який йому продемонстрував дворазовий чемпіон світу Роналдо.

Трамп кілька разів поплескав трофей з боків, після чого повернувся до перегляду вирішальної гри.

Зазначимо, що ФІФА суворо регламентує, хто має право торкатися головного трофею світового футболу.

Так, згідно з правилами організації, це дозволено лише обмеженому колу осіб, до якого входять глави держав, офіційні особи ФІФА та чемпіони світу – колишні чи чинні. Саме тому Трамп, як чинний президент США, мав право торкнутися трофею.

Напередодні Трамп поділився своєю думкою щодо того, хто переможе у фіналі чемпіонату світу 2026 року.

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