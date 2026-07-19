ФІФА заробила рекордні 15 мільярдів доларів за ЧС-2026

Прибуток ФІФА з чемпіонату світу-2026 становив рекордні 15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, організація не розраховувала на такі суми. За першими прогнозами та очікуваннями, Міжнародна федерація футболу мала заробити 11 мільйонів доларів.

Основна частина прибутку з цьогорічного мундіалю склали програми корпоративної гостинності та VIP-пакети й продаж квитків напряму та на вторинному ринку. На перепродажах ФІФА встановила комісію у 15 відсотків з покупця та продавця цих квитків.

Вірогідно, що футбольні асоціації отримають вигоду від збільшення призового фонду чемпіонату світу. Сам президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно задоволений поточною фінансовою ситуацією.

Такий перебіг подій ще більше зміцнив позиції 56-річного футбольного функціонера на майбутніх виборах президента ФІФА, які відбудуться у березні наступного року.

Нагадаємо, що напередодні понад 200 асоціацій-членів ФІФА підтримали переобрання Інфантіно президентом Міжнародної федерації футболу на четвертий термін, попри занепокоєння через ситуацію зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Водночас стало відомо, що в УЄФА хочуть змістити Інфантіно з посади президента.