У ФІФА зафіксували понад 7 мільйонів образливих дописів під час матчів ЧС-2026

Служба захисту соціальних мереж ФІФА (SMPS) виявила понад сім мільйонів образливих дописів в інтернеті на адресу гравців та персоналу під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, цей показник перевищив кількість негативних коментарів під час попереднього мундіалю в Катарі, коли було зафіксовано та вилучено 470 000 подібних постів.

Понад півмільйона з них написані штучним інтелектом. Також більше ніж 1000 погроз було адресовано в бік уряду та правоохоронних органів. Цього місяця організація інформувала, що 11 відсотків негативу в соцмережах щодо світової першості мають расове підґрунтя.

Нагадаємо, що ФІФА планує запровадити покарання для футболістів та тренерів, які критикували суддівство під час ЧС-2026.

Додамо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мідоулендс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).