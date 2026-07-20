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Енцо став шостим гравцем в історії чемпіонатів світу, який отримав червону картку у фіналі

Олександр Булава — 20 липня 2026, 10:19
Енцо став шостим гравцем в історії чемпіонатів світу, який отримав червону картку у фіналі
Енцо Фернандес
instagram.com/enzojfernandez

Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес став лише шостим гравцем в історії, який отримав вилучення у фіналі світової першості.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Напередодні Аргентина поступилася національній команді Іспанії у фінальному матчі ЧС-2026 із рахунком 0:1 у додатковий час. Аргентинці догравали поєдинок у меншості: на 90+3-й хвилині півзахисник Енцо Фернандес отримав другу жовту картку за фол проти Пау Кубарсі (перший гірчичник йому дали на 82-й хвилині за неспортивну поведінку).

25-річний гравець став лише шостим футболістом в історії, який отримав червону картку у фіналі Мундіалю. Для нього це друга червона картка у 49 матчах за національну команду.

Усі вилучення у фіналах чемпіонатів світу:

  • 1990: Педро Монсон та Густаво Десотті (Аргентина – проти ФРН)
  • 1998: Марсель Десаї (Франція – проти Бразилії)
  • 2006: Зінедін Зідан (Франція – проти Італії)
  • 2010: Джон Гейтінга (Нідерланди – проти Іспанії)
  • 2026: Енцо Фернандес (Аргентина – проти Іспанії)

Раніше повідомлялося, що голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес встановив історичне досягнення у фіналі чемпіонату світу-2026.

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