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Тренер збірної Іспанії став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 05:50
Тренер збірної Іспанії став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, якому вдалось стати чемпіоном світу.

Про це повідомляє Squawka.

Фахівець здобув "золото" у віці 65 років і 29 днів. Він значно перевершив досягнення свого земляка Вісенте дель Боске.

Той привів Іспанію до перемоги на ЧС-2010 у віці 59 років і 220 днів. Трійку замикає Марчело Ліппі, який тріумфував з Італією на мундіалі-2006.

Зазначимо, що на чолі "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте зібрав усі можливі трофеї.  Він виграв із командою чемпіонат світу, Лігу націй та континентальну першість.

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2026 Іспанія переграла Аргентину в овертаймі (1:0). Вирішальний гол забив Ферран Торрес, якого визнали найкращим гравцем матчу.

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