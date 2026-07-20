Тренер збірної Іспанії став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, якому вдалось стати чемпіоном світу.

Про це повідомляє Squawka.

Фахівець здобув "золото" у віці 65 років і 29 днів. Він значно перевершив досягнення свого земляка Вісенте дель Боске.

Той привів Іспанію до перемоги на ЧС-2010 у віці 59 років і 220 днів. Трійку замикає Марчело Ліппі, який тріумфував з Італією на мундіалі-2006.

Зазначимо, що на чолі "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте зібрав усі можливі трофеї. Він виграв із командою чемпіонат світу, Лігу націй та континентальну першість.

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2026 Іспанія переграла Аргентину в овертаймі (1:0). Вирішальний гол забив Ферран Торрес, якого визнали найкращим гравцем матчу.