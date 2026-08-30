У Малиновського виявили ушкодження лівого коліна

Доктор турецького Трабзонспора Ахмет Бешір заявив, що в результаті обстежень в українського півзахисника Руслана Малиновського була знайдена травма.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За словами фахівця, у Малиновського було виявлено набряк м'яких тканин і кісток у внутрішній частині коліна, проте лікарі вже розпочали роботу над його лікуванням.

"За результатами обстеження та МРТ, проведених у зв'язку з болем у внутрішній частині лівого коліна, що виник у нашого гравця Руслана Малиновського внаслідок удару, було виявлено поширений набряк м'яких тканин і кісток у внутрішній частині коліна, і наша медична команда розпочала його лікування", – зазначив він.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем турецького клубу у червні цього року. Станом на цей момент він провів у складі турецького колективу 4 поєдинки, у яких результативними діями не відзначався.

Нещодавно він отримав червону картку на 13-й хвилині у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Ференцвароша (0:4 – поразка "бордових") через те, що наступив на ногу суперникові.

Хавбек вже розмістив у своїх соцмережах допис із вибаченнями за цей інцидент. Додамо, що Малиновський не потрапив до заявки на матч 3-го туру проти Амедспору, який відбудеться 31 серпня о 21:30 (за київським часом).