Клуб Малиновського проведе товариський матч проти Зеніта в Росії

Трабзонспор восени поточного року проведе товариський матч у Росії проти Зеніта (Санкт-Петербург).

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Матч відбудеться у неділю, 15 листопада, початок – о 17:00 за київським часом. Також у четвер, 1 жовтня (початок – о 19:00), у Туреччині Трабзонспор проведе матчі проти ірландської Дрогеди Юнайтед.

Нагадаємо, за Трабзонспор виступають два гравці збірної України – захисник Арсеній Батагов і хавбек Руслан Малиновський.

Напередодні Трабзонспор залишився без головного тренера – Фатіх Текке покинув свою посаду. Після трьох стартових турів нового розіграшу Суперліги-2026/27 клуб посідає лише 11-те місце, маючи у своєму активі 4 бали.