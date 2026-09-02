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Клуб Малиновського проведе товариський матч проти Зеніта в Росії

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 16:30
Клуб Малиновського проведе товариський матч проти Зеніта в Росії
ФК Трабзонспор

Трабзонспор восени поточного року проведе товариський матч у Росії проти Зеніта (Санкт-Петербург).

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Матч відбудеться у неділю, 15 листопада, початок – о 17:00 за київським часом. Також у четвер, 1 жовтня (початок – о 19:00), у Туреччині Трабзонспор проведе матчі проти ірландської Дрогеди Юнайтед.

Нагадаємо, за Трабзонспор виступають два гравці збірної України – захисник Арсеній Батагов і хавбек Руслан Малиновський.

Напередодні Трабзонспор залишився без головного тренера – Фатіх Текке покинув свою посаду. Після трьох стартових турів нового розіграшу Суперліги-2026/27 клуб посідає лише 11-те місце, маючи у своєму активі 4 бали.

Зеніт Трабзонспор Руслан Малиновський

Трабзонспор

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