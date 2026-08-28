Це була випадковість: Малиновський – про вилучення у матчі з Ференцварошем на 13-й хвилині

Український півзахисник Трабзонспора Руслан Малиновський прокоментував своє вилучення у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Ференцвароша, зазначивши, що йому не пощастило через таку випадковість і це була його перша червона картка з часів переходу до італійського чемпіонату.

Відповідний допис він розмістив у власному Інстаграмі.

"Вчорашній матч залишив глибоке враження, і я повністю розділяю ваш біль та розчарування. Протягом моєї тривалої кар'єри в Італії я не отримав жодної червоної картки. На мою думку, це доказ мого професіоналізму та глибокої поваги до чесної гри. Цього разу мені не пощастило. Це була випадковість. Я поважаю ваші емоції.

Ми знаємо, як сильно ви чекали на цю перемогу і наскільки боляче програвати, коли ви так багато від неї очікували.

Попереду нові матчі, і світле майбутнє цього клубу будується саме в такі важкі моменти. Прямо зараз команді потрібні ваші серця та ваша підтримка. Ми проходимо через цю кризу разом. Вірте в команду, і ми повернемося сильнішими".

Зазначимо, що Малиновський вимушений був залишити достроково поле вже на 13-й хвилині через те, що наступив на ногу суперникові. Це його третя червона картка в кар'єрі на клубному рівні. Раніше арбітри вилучали українця з поля у той час, як він виступав у складі бельгійського Генка.

Також додамо, що після розгромної поразки від Ференцвароша (0:4) клуб перестав претендувати на місце в Лізі Європи у цьому сезоні. Таким чином, Трабзонспор гратиме в Лізі конференцій.

"Бордово-сині" стартують на цьому турнірі 15 жовтня з матчу проти КуПСа. Старт цієї гри запланований о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем турецького клубу у червні цього року. Станом на цей момент він провів у складі турецького колективу 4 поєдинки, у яких результативними діями не відзначався.