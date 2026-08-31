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На честь Салаха у Трабзоні перейменують вулицю

Денис Іваненко — 31 серпня 2026, 13:30
На честь Салаха у Трабзоні перейменують вулицю
Мохамед Салах
Getty Images

Мер муніципалітету Йомра Мустафа Бийик розповів про перейменування однієї з вулиць на честь вінгера Трабзонспора Мохамеда Салаха.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Політик заявив, що дуже радий трансферу зіркового футболіста. Він вирішив відзначити цю подію широким жестом:

"Ми дуже пишаємося тим, що Мохамед Салах, найвизначніше трансферне придбання в історії турецького футболу, житиме в нашому районі.

Цього тижня ми ухвалимо рішення міської ради, згідно з яким вулицю, де розташований будинок Салаха, буде перейменовано на вулицю Мохамеда Салаха. Ми зробили все, що могли. Тепер черга Салаха".

Зазначимо, що єгипетський вінгер перейшов у Трабзонспор на правах вільного агента. До цього він дев'ять сезонів провів у Ліверпулі.

За новий колектив Салах уже зіграв чотири матчі. В них він записав собі в актив два забиті м'ячі.

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Трабзонспор Мохаммед Салах

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