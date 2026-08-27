Іберія 1999 Демченка поступилась Ягеллонії у кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 27 серпня, відбулись матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

Польська Ягеллонія і в другому матчі переграла грузинську Іберію 1999 Андрія Демченка та вийшла в основний етап Ліги, колектив українця виступить у Лізі конференцій.

Зазначимо, що вперше за 22 сезони грузинський клуб візьме участь в основному етапі єврокубків. Останнім представником країни на цій стадії турніру було тбіліське Динамо у розіграші Кубка УЄФА-2004/05.

Ліга Європи, кваліфікація

Кваліфікація, фінал

27 серпня

Іберія 1999 (Грузія) – Ягеллонія (Польща) 1:2 (1:1)

(перший матч 0:4)

Голи: 0:1 – 31 Імас (пен), 1:1 – 35 Начкебія, 1:2 – 70 Клюнге

Арарат-Вірменія (Вірменія) – Університатя Крайова (Румунія) 0:0 – триває додатковий час

20:00 Вікторія Пльзень (Чехія) – Црвена Звезда (Сербія)

20:00 Жальгіріс Каунас (Литва) – Бешикташ (Туреччина)

20:00 Зальцбург (Австрія) – М'єльбю (Швеція)

20:00 Ліллестрем (Норвегія) – КФ Егнатія (Албанія)

20:00 Омонія (Кіпр) – Сінт-Трейден (Бельгія)

21:00 Орхус (Данія) — Бенфіка (Португалія)

21:00 Тун (Швейцарія) — Лех Познань (Польща)

21:00 ЦСКА Софія (Болгарія) — ОФІ Крит (Греція)

21:30 Андерлехт (Бельгія) — Кайрат Алмати (Казахстан)

21:30 Ференцварош (Угорщина) — Трабзонспор (Туреччина)