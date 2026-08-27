Малиновського вилучили на 13-й хвилині матчу Трабзонспор – Ференцварош у Лізі Європи

Український півзахисник Трабзонспора Руслан Малиновський достроково залишив поле у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Ференцвароша.

Уже на 13-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 арбітр показав українцю пряму червону картку, залишивши турецьку команду в меншості.

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Ференцвароша. Єдиний гол забив нападник угорської команди Каллум О'Дауда.

Цей поєдинок став для Малиновського четвертим у складі Трабзонспора в нинішньому сезоні. Українець приєднався до клубу влітку, перейшовши на правах вільного агента з італійського Дженоа.

Нагадаємо, перша зустріч команд у Туреччині завершилася мінімальною перемогою Ференцвароша – 1:0.

Раніше Малиновський дебютував за Трабзонспор разом із Мохамедом Салахом у матчі першого туру турецької Суперліги проти Касимпаши.