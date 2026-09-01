Малиновський і Батагов залишилися без головного тренера у Трабзонспорі

Трабзонспор оголосив про прощання з головним тренером команди Фатіхом Текке.

Про це повідомляє сайт турецького клубу.

Такого висновку сторони дійшли під час зустрічі між віцепрезидентом "бордово-синіх" та турецьким наставником. Після обговорень вони досягли взаємної згоди розлучитися.

"Ми дякуємо нашому тренеру за його наполегливу працю, відданість, досягнення та цінність, яку він додав нашому клубу протягом свого перебування в Трабзонспорі. Бажаємо Фатіху Текке успіхів у майбутній кар'єрі та хочемо висловити свою думку, що, як члени спільноти Трабзонспора, ми завжди будемо пам'ятати його з повагою за чудові почуття, які він приніс у наш клуб, та цінний слід, який він залишив після себе", – йдеться у заяві турецького клубу.

Birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta verdiğin emek ve mücadele için teşekkürler Fatih Tekke. pic.twitter.com/XgNi8EwzGn — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2026

Наразі Трабзонспор перебуває у пошуку нового головного тренера. Команду на найближчий матч проти Генчлербірлігі, який відбудеться 6 вересня (о 20:00 за київським часом), готуватиме один із колишніх наставників клубу, Хусейн Чимшир.

Нагадаємо, що Текке очолював "бордово-синіх" із березня 2025-го. Турецький колектив встиг провести під його керівництвом 62 поєдинки (35 перемог, 14 нічиїх та 13 поразок).

Після трьох стартових турів нового розіграшу Суперліги-2026/27 клуб Руслана Малиновського та Арсенія Батагова посідає лише 11-те місце, маючи у своєму активі 4 бали.

Раніше повідомлялося, що у Малиновського виявили ушкодження лівого коліна.