Трабзонспор хоче переманити головного тренера Шахтаря – ЗМІ

Трабзонспор зацікавлений у запрошенні на посаду головного тренера нинішнього наставника донецького Шахтаря Арди Турана.

Про це повідомляє Ajansspor.

За їхньою інформацією, президент Трабзонспора вже провів першу зустріч із Тураном. Тим не менш, імовірність його запрошення є низькою, оскільки Шахтар у поточному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.

Також на посаду головного тренера Трабзонспора розглядаються такі кандидати як Антоніо Конте, Шенол Гюнеш, Бурак Їлмаз, Фатіх Терім, Вітор Перейра, Сержіу Консейсау та Томас Райс.

Нагадаємо, 1 вересня посаду головного тренера Трабзонспора покинув Фатіх Текке. Його обов'язки наразі тимчасово виконує Хусейн Чимшир.

Після трьох стартових турів нового розіграшу турецької Суперліги-2026/27 клуб Руслана Малиновського та Арсенія Батагова посідає лише 11-те місце, маючи у своєму активі 4 бали.