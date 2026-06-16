Трабзонспор працює над трансфером Циганкова: Якщо це не спрацює, у нас є план Б

Президент турецького Трабзонспора Ертугрул Доган вчергове підтвердив інтерес до українського правого вінгера іспанської Жирони Віктора Циганкова.

Його цитує Alanya Postasi.

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Наразі між сторонами триває процес перемовин. Власник клубу Суперліги запевнив, якщо їм не вдасться вдарити по руках із лідером збірної України, то в хід піде їх запасний план.

"Якщо це не спрацює, у нас є план Б", – заявив Доган.

У такому потенційному трансфері Циганкова особисто зацікавлений головний тренер турецької команди Фатіх Текке.

Також турецький клуб цікавиться українським форвардом італійської Роми Артемом Довбиком. Натомість Руслан Малиновський став гравцем Трабзонспора 5 червня 2026 року. Нова команда презентувала його у стилі фільму "Матриця".

Відзначимо, що у Циганкова є чинний контракт із Жироною, яка вилетіла з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26 – до 30 червня 2027-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Віктора у 15 мільйонів євро. Нагадаємо, що українець виступає за іспанський колектив із січня 2023-го. Відтоді провів у червоно-білій футболці 119 матчів (20 голів та 23 асисти).

Раніше повідомлялося, що Циганков може продовжити кар'єру у Еспаньйолі або Аяксі.