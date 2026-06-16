Трабзонспор працює над трансфером Циганкова: Якщо це не спрацює, у нас є план Б
Президент турецького Трабзонспора Ертугрул Доган вчергове підтвердив інтерес до українського правого вінгера іспанської Жирони Віктора Циганкова.
Його цитує Alanya Postasi.
Наразі між сторонами триває процес перемовин. Власник клубу Суперліги запевнив, якщо їм не вдасться вдарити по руках із лідером збірної України, то в хід піде їх запасний план.
"Якщо це не спрацює, у нас є план Б", – заявив Доган.
У такому потенційному трансфері Циганкова особисто зацікавлений головний тренер турецької команди Фатіх Текке.
Також турецький клуб цікавиться українським форвардом італійської Роми Артемом Довбиком. Натомість Руслан Малиновський став гравцем Трабзонспора 5 червня 2026 року. Нова команда презентувала його у стилі фільму "Матриця".
Відзначимо, що у Циганкова є чинний контракт із Жироною, яка вилетіла з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26 – до 30 червня 2027-го.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Віктора у 15 мільйонів євро. Нагадаємо, що українець виступає за іспанський колектив із січня 2023-го. Відтоді провів у червоно-білій футболці 119 матчів (20 голів та 23 асисти).
Раніше повідомлялося, що Циганков може продовжити кар'єру у Еспаньйолі або Аяксі.