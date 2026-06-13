Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Український новачок Жирони порівняв себе із зірковим нападником Манчестер Сіті

Олександр Булава — 13 червня 2026, 00:05
Український новачок Жирони порівняв себе із зірковим нападником Манчестер Сіті
Олександр Пищур
Жирона

Новачок іспанської Жирони Олександр Пищур заявив, що за стилем гри він схожий на зірку Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінга Голанда.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я щасливий бути у Жироні. Для мене тут все нове і я чекаю, коли розпочнуться тренування. Жирона – великий клуб з великою історією і топгравцями. Для мене це важливий і цікавий крок у кар'єрі. Я дуже голодний до голів.

По типу форварда я схожий на Ерлінга Голанда. Такий стиль гри маю. Думаю, головна мета для всіх – титул у Сегунді і повернення до Ла Ліги", – сказав Пищур.

Нагадаємо, що 21-річний форвард перейшов з угорського Дьйора. Він підписав контракт із "червоно-білими" до завершення сезону-2030/31.

Сума трансферу не розголошується. Раніше Фабріціо Романо заявляв, що вона має скласти один мільйон євро.

За команду також виступають ще троє українців – Віктор Циганков, Владислав Ванат і Владислав Крапивцов. Майбутнє перших двох у клубі пока залишається під питанням.

Нагадаємо, що Жирона вилетіла з Ла Ліги, посівши 19 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наступний сезон вона проведе у другому за силою дивізіоні.

Жирона

Жирона

Жирона оформила трансфер українського форварда
Циганков повідомив Жирону про наміри покинути клуб
Згадали Ваната: у Жироні знайшли причини вильоту з Ла Ліги
Бюджет Жирони скоротиться вдвічі після вильоту з Ла Ліги
Вулвергемптон викупить одноклубника Ваната та Циганкова

Останні новини