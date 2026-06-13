Український новачок Жирони порівняв себе із зірковим нападником Манчестер Сіті
Новачок іспанської Жирони Олександр Пищур заявив, що за стилем гри він схожий на зірку Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінга Голанда.
"Я щасливий бути у Жироні. Для мене тут все нове і я чекаю, коли розпочнуться тренування. Жирона – великий клуб з великою історією і топгравцями. Для мене це важливий і цікавий крок у кар'єрі. Я дуже голодний до голів.
По типу форварда я схожий на Ерлінга Голанда. Такий стиль гри маю. Думаю, головна мета для всіх – титул у Сегунді і повернення до Ла Ліги", – сказав Пищур.
Нагадаємо, що 21-річний форвард перейшов з угорського Дьйора. Він підписав контракт із "червоно-білими" до завершення сезону-2030/31.
Сума трансферу не розголошується. Раніше Фабріціо Романо заявляв, що вона має скласти один мільйон євро.
За команду також виступають ще троє українців – Віктор Циганков, Владислав Ванат і Владислав Крапивцов. Майбутнє перших двох у клубі пока залишається під питанням.
Нагадаємо, що Жирона вилетіла з Ла Ліги, посівши 19 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наступний сезон вона проведе у другому за силою дивізіоні.