Довбик може стати одноклубником Малиновського та Батагова – турецьке ЗМІ

Центрфорвард італійської Роми Артем Довбик у наступному сезоні може продовжити свою кар'єру в турецькому Трабзонспорі.

Про це повідомляє Fotomac.

Як зазначається, у послугах нападника збірної України зацікавлений сам президент трабзонського клубу Ертугрул Доган. Він загорівся цим трансфером ще тоді, коли перебував на посаді віцепрезидента.

Зауважимо, що якщо Довбик приєднається до команди "синьо-бордових", він стане одноклубником двох українських легіонерів: півзахисника Руслана Малиновського, який нещодавно перейшов у турецький клуб на правах вільного агента з італійської Дженоа, та центрбека Арсенія Батагова.

Нагадаємо, що напередодні відомий італійський інсайдер Нікола Скіра заявив, що Артем не входить у плани головного тренера "вовків" Джан П'єро Гасперіні та готовий покинути римський колектив цього літа.

Довбик виступає за Рому з літа 2024 року, у минулому сезоні втратив місце в основі після того, як команду очолив Гасперіні. Кінцеву частину сезону українець пропустив через травму.

Сумарно на рахунку Довбика 3 голи та 2 асисти у 18 матчах за Рому в усіх турнірах у сезоні-2025/26. Сам Артем напередодні повідомляв, що його відносини з римським клубом могли б бути кращими.

Його контракт діє до завершення сезону-2028/29. Раніше своїми думками про майбутнє українця поділився легенда Роми Роберто Пруццо.