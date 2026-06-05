Циганков може продовжити кар'єру в клубі Ла Ліги – ЗМІ

Українським правим вінгером каталонської Жирони Віктором Циганковим цікавляться Еспаньйол та Аякс.

Про це повідомляє AS.

Як зазначається, Циганков вже проводив зустрічі із вищезгаданими клубами. Колишній головний тренер "жиронців" Мічел Санчес, який перейшов працювати в Аяксі, сам попросив українського футболіста доєднатися до голландського клубу. Проте вказується, що ексфорвард Динамо хоче продовжити кар'єру саме в іспанському чемпіонаті.

Також Віктор потрапив у сферу інтересів турецького Трабзонспора, який хоче запропонувати за 28-річного форварда 10 мільйонів євро. Проте основна проблема полягає у тому, що попри виліт Жирони з Ла Ліги, у контракті Циганкова не прописані відступні у разі пониження команди у класі. А його клаусула становить 30 мільйонів євро.

У минулому сезоні на рахунку Циганкова 34 матчі на клубному рівні, в яких він забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що керівництво Жирони хоче зберегти у команді українського форварда Владислава Ваната.