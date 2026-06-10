Ми ні на кого не тиснемо: президент Трабзонспора відреагував на можливий трансфер Циганкова

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган розповів, що у можливому переході українського вінгера Жирони Віктора Циганкова особисто зацікавлений головний тренер турецької команди Фатіх Текке.

Його слова передає A Spor.

Також у такому придбанні зацікавлені скаути турецького клубу. Очільник "бордово-синіх" підтвердив інформацію про те, що команда веде перемовини щодо трансферу колишнього динамівця.

"Не будемо вдаватися в деталі. Ситуація посередині. У самого гравця спочатку було бажання продовжити кар'єру в Іспанії. Але в нас є Маліновський, є Батагов та інші. Ми ні на кого не тиснемо та не наполягаємо на переході жодного гравця. Це принцип, якого ми дотримуємося в період мого президентства", – сказав Доган.

Також турецький клуб цікавиться українським форвардом Роми Артемом Довбиком. Руслан Малиновський ж став гравцем Трабзонспора 5 червня 2026 року. Нова команда презентувала його у стилі фільму "Матриця".

Відзначимо, що у Циганкова є чинний контракт із Жироною, яка вилетіла з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26 – до 30 червня 2027-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Віктора у 15 мільйонів євро. Нагадаємо, що українець виступає за іспанський колектив із січня 2023-го. Відтоді провів у червоно-білій футболці 119 матчів (20 голів та 23 асисти).

Раніше повідомлялося, що Циганков може продовжити кар'єру у Еспаньйолі або Аяксі.